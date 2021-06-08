Финляндия разрешила россиянам въезжать в страну для встречи с родственниками

В список родственников, на которых распространяется постановление, включены родители, взрослые дети и бабушки с дедушками. Фото: Pixabay

В список родственников, на которых распространяется постановление, включены родители, взрослые дети и бабушки с дедушками. Фото: Pixabay

Финляндия теперь пускает россиян для встречи с родственниками. Об этом стало известно накануне.

В список родственников, на которых распространяется постановление, включены родители, взрослые дети и бабушки с дедушками, сообщает «Росбалт». Правило распространяется на граждан США, Великобритании, Турции и России,

Ранее через границу пропускали только жён, мужей и родителей граждан, находящихся Финляндии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия начнет пускать владельцев дач в страну, но только по уважительной причине. Россиян пустят в Финляндию для посещения дач, но только при «уважительных причин». Это, например, проведение необходимого ремонта. Решение о въезде принимается погранконтролем. Помимо документов на жильё, россиянам нужно получить визу. Прибывать в Суоми можно не больше 90 дней.