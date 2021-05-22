Финляндия начнет пускать владельцев дач в страну, но только по уважительной причине

Сайменский канал - судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России. Фото: Wikipedia

Сайменский канал - судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России. Фото: Wikipedia

Стало известно, при каких условиях россиян могут пустить на финские дачи.

Россиян пустят в Финляндию для посещения дач, но только при «уважительных причин». Это, например, проведение необходимого ремонта, сообщает АБН.

Решение о въезде принимается погранконтролем.

Помимо документов на жильё, россиянам нужно получить визу. Прибывать в Суоми можно не больше 90 дней.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия увеличит число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией. Российский оперативный штаб сообщил об увеличении регулярных рейсов с тремя странами: Южной Кореей, Финляндией и Японией. Количество регулярных рейсов увеличат с 25 мая. Об этом стало известно 14 мая.