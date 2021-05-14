Россия увеличит число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией

Российский оперативный штаб сообщил об увеличении регулярных рейсов с тремя странами: Южной Кореей, Финляндией и Японией.

Количество регулярных рейсов увеличат с 25 мая. Об этом стало известно в четверг, 14 мая.

Авиаперелеты будут осуществляться из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия открывает границы с пяти странами с 25 мая. Граждане вновь смогут улететь в Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию и на Мальту. Самолеты будут летать из Москвы. В Саудовскую Аравию также можно будет улететь из Грозного и Махачкалы. Рейсы в исландский Рейкьявик будут выполняться дважды в неделю, мальтийскую Валетту — также дважды в неделю, мексиканский Канкун и португальский Лиссабон — три раза в неделю.