Россия открывает границы с пяти странами с 25 мая

Российское правительство решило возобновить авиасообщение с пятью государствами.

С 25 мая россияне смогут улететь в Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию и на Мальту. Об этом сегодня, 14 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Самолеты в указанные страны будут летать из Москвы. В Саудовскую Аравию также можно будет улететь из Грозного и Махачкалы.

Рейсы в исландский Рейкьявик будут выполняться два раза в неделю, мальтийскую Валетту — два раза в неделю, мексиканский Канкун — три раза в неделю, португальский Лиссабон — три раза в неделю.

Улететь в Джидду (Саудовская Аравия) из Москвы можно будет три раза в неделю, а из Грозного и Махачкалы рейсы будут выполняться по одному разу в неделю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпании до 1 июня вывезут из Турции всех российских туристов.