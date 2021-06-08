На ПМЭФ-2021 в Петербурге заметили получившего условный срок экс-главу «Центра контроля качества» Ростислава Шипицына

На ПМЭФ-2021 в Петербурге заметили получившего условный срок экс-главу &#171;Центра контроля качества&#187; Ростислава Шипицына
ПМЭФ-2021 в Петербурге проходил со 2 по 5 июня. Фото: Gazeta.SPb

Получившего условный срок экс-сотрудника Смольного Ростислава Шипицына заметили на ПМЭФ-2021, но от какой организации — непонятно. Отметим, в 2019 году Куйбышевский районный суд приговорил экс-чиновника к 4,5 годам условного срока по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение средств в особо крупном размере).

Информация о том, что бывший директор СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» Ростислав Шипицын присутствовал на форуме, появилась в телеграм-канале «Невский городовой». Однако в какой роли Шипицын там был, не уточняется.

Gazeta.SPb попыталась связаться с Ростиславом Шипициным, но он, однако, от разговора и комментариев отказался.

Напомним, Шипицын покинул администрацию Северной столицы в апреле 2018 года — этому предшествовала череда проверок и привлечение к дисциплинарной ответственности. С этого момента о его трудовой деятельности больше ничего неизвестно, а по данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, в 2019 году Куйбышевский районный суд приговорил экс-чиновника к 4,5 годам условного срока.

Экс-директор ЦКК Ростислав Шипицын в Октябрьском районном суде на вынесении приговора Дмитрию Лядову. Фото: Мойка78

ЦКК Шипицын возглавлял с 2015 года, а до этого был начальником Центра развития и поддержки предпринимательства, куда пришел из Молодежной коллегии при губернаторе — в ней он также занимал руководящую должность.

Центр контроля качества принимает жалобы от горожан на качество продуктов и услуг, следит за работой Хасанского и Гражданского рынков, а также отвечает за ярмарки, проводимые Смольным, и сертификацию на соответствие знаку «Петербургская марка качества».

Петербургский международный экономический форум проходил в Северной столице со 2 по 6 июня.

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