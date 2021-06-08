Больняк, хабарик, пухто: Яндекс назвал петербургские слова

Больняк, хабарик, пухто: Яндекс назвал петербургские слова
Для Петербурга нашлось пять характерных слов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Ко Дню русского языка специалисты Яндекса составили подборку слов, которые используют жители только некоторых регионов России. Для Петербурга нашлось пять характерных слов.

В список слов, характерных для жителей Петербурга, попали больняк, хабарик, путяга, задвиг и пухто.

Больняком принято называть больничный лист. К примеру, можно сказать: «Взял липовый больняк и поехал отдыхать».

Петербуржским словом задвиг обычно называют странности или загоны: «Спасибо, что терпишь мои задвиги».

Путяга — это училище, среднее специальное учебное заведение: «Я и не думал, что он закончил только путягу».

Слово пухто используется, когда речь идет о мусорном контейнере: «Пожалуйста, выбрасывайте картон в большее пухто».

А хабариком петербуржцы называют окурки: «За зиму под балконами образуется куча хабариков».

Также в Яндексе назвали слова — региональные синонимы. Например, многие россияне называют игру в догонялки догоняшками, салками или ляпками. А стирательную резинку — стеркой или стирашкой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне назвали любимых поэтов.

день русского языка новости СПб петербуржские слова


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В США FDA одобрил к использованию уколы от ожирения
В ГИБДД рассказали, сколько смертельных ДТП произошло с участием электросамокатов
На ПМЭФ-2021 в Петербурге заметили получившего условный срок экс-главу ...
СПб ГКУ «Организатор перевозок» опубликовал первые закупки в рамках ...
Под Волгоградом подростков обстреляли из пневматики у школы
Легковушка сбила пешехода в Пушкине
Для российских школьников введут цифровые профили
Больняк, хабарик, пухто: Яндекс назвал петербургские слова