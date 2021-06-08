Больняк, хабарик, пухто: Яндекс назвал петербургские слова

Ко Дню русского языка специалисты Яндекса составили подборку слов, которые используют жители только некоторых регионов России. Для Петербурга нашлось пять характерных слов.
В список слов, характерных для жителей Петербурга, попали больняк, хабарик, путяга, задвиг и пухто.
Больняком принято называть больничный лист. К примеру, можно сказать: «Взял липовый больняк и поехал отдыхать».
Петербуржским словом задвиг обычно называют странности или загоны: «Спасибо, что терпишь мои задвиги».
Путяга — это училище, среднее специальное учебное заведение: «Я и не думал, что он закончил только путягу».
Слово пухто используется, когда речь идет о мусорном контейнере: «Пожалуйста, выбрасывайте картон в большее пухто».
А хабариком петербуржцы называют окурки: «За зиму под балконами образуется куча хабариков».
Также в Яндексе назвали слова — региональные синонимы. Например, многие россияне называют игру в догонялки догоняшками, салками или ляпками. А стирательную резинку — стеркой или стирашкой.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне назвали любимых поэтов.