Больняк, хабарик, пухто: Яндекс назвал петербургские слова

Ко Дню русского языка специалисты Яндекса составили подборку слов, которые используют жители только некоторых регионов России. Для Петербурга нашлось пять характерных слов.

В список слов, характерных для жителей Петербурга, попали больняк, хабарик, путяга, задвиг и пухто.

Больняком принято называть больничный лист. К примеру, можно сказать: «Взял липовый больняк и поехал отдыхать».

Петербуржским словом задвиг обычно называют странности или загоны: «Спасибо, что терпишь мои задвиги».

Путяга — это училище, среднее специальное учебное заведение: «Я и не думал, что он закончил только путягу».

Слово пухто используется, когда речь идет о мусорном контейнере: «Пожалуйста, выбрасывайте картон в большее пухто».

А хабариком петербуржцы называют окурки: «За зиму под балконами образуется куча хабариков».