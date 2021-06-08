Для российских школьников введут цифровые профили

Для российских школьников введут цифровые профили
В профиле будут все достижения - это будет цифровое портфолио. Фото: pixabay.com

До конца следующего года в России хотят начать эксперимент по внедрению цифрового профиля школьников. В Министерстве просвещения уже подготовили концепцию проекта.

Цифровой профиль хотят сделать обязательным и начинать его уже по приходу детей в детсад или первый класс, сообщает «Коммерсант». В профиле будут все достижения — это будет цифровое портфолио.

В профиле будут все актуальные данные, нужные для идентификации в рамках образовательного процесса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что детский сад на Приморском шоссе пообещали взорвать из-за долгов коллекторам. В Курортном районе Петербурга полиция проверяла детский сад на наличие взрывчатки. Неизвестный угрожали взорвать детсад из-за долгов. Накануне в 11:20 в полицию позвонила заведующая детского сада №27 на Приморском шоссе.

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