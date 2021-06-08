Режим повышенной готовности из-за радиации Кузьмолово ввели по техническим соображениям

Ситуация в Кузьмолово не представляет опасности для поселения. Фото: pixabay

Ситуация в Кузьмолово не представляет опасности для поселения. Фото: pixabay

Администрация правительства Ленобласти сообщила, что решение о введении режима повышенной готовности в Кузьмолово было техническим.

Режим повышенной готовности в Кузьмолово ввели с 10 утра вторника, 8 июня. Местных жителей успокоили, заявив, что ситуация в Кузьмолово не представляет опасности для поселения.

В областном правительстве объяснили, что при приватизации Радиационного комплекса, который ранее принадлежал ФГУП «РНЦ «Прикладная химия», склад с материалами производства с радиоактивным следом не был включен в перечень объектов приватизации.

«Введением особого режима Ленобласть поставила перед Росимуществом вопрос об определении специализированного пользователя указанного объекта», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ситуация в Радиационном комплексе в Кузьмолово не представляет опасности для жителей Ленобласти, заявил вице-губернатор Ильин.