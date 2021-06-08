Каждый третий турист на Мальдивах был россиянином

Подобного "русского нашествия" на Мальдивах еще не видели. Фото: unsplash

Подобного "русского нашествия" на Мальдивах еще не видели. Фото: unsplash

Россия лидировала по количеству иностранных туристов на Мальдивах. Каждый третий турист на островах в мае 2021 года был россиянином.

Как сообщает АТОР, в мае на Мальдивах отдыхали 64,6 тысячи зарубежных туристов. Треть из них — 19,4 тысячи человек — прибыли на курорты из России. Подобного «русского нашествия» на Мальдивах еще не видели.

Количество российских туристов оказалось в 3,6 раза больше, чем в мае 2019 года, когда пандемия коронавируса еще не началась. Тогда острова посетили всего 5,4 тысячи граждан России.

В лидеры по числу иностранных туристов также попали Германия (5 тысяч туристов), Индия (3,9 тысячи) и Великобритания (2,1 тысячи).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Ростуризма выразила надежду на открытие Турции в ближайшее время.