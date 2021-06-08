Каждый третий турист на Мальдивах был россиянином

Каждый третий турист на Мальдивах был россиянином
Подобного "русского нашествия" на Мальдивах еще не видели. Фото: unsplash

Россия лидировала по количеству иностранных туристов на Мальдивах. Каждый третий турист на островах в мае 2021 года был россиянином.

Как сообщает АТОР, в мае на Мальдивах отдыхали 64,6 тысячи зарубежных туристов. Треть из них — 19,4 тысячи человек — прибыли на курорты из России. Подобного «русского нашествия» на Мальдивах еще не видели.

Количество российских туристов оказалось в 3,6 раза больше, чем в мае 2019 года, когда пандемия коронавируса еще не началась. Тогда острова посетили всего 5,4 тысячи граждан России.

В лидеры по числу иностранных туристов также попали Германия (5 тысяч туристов), Индия (3,9 тысячи) и Великобритания (2,1 тысячи).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Ростуризма выразила надежду на открытие Турции в ближайшее время.

мальдивы россияне туризм


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Между Петербургом и Москвой протянули квантовую линию связи
В Петербурге ожидается до +25 градусов тепла в среду
Иногда «мечтам» лучше не сбываться: шокированные родители ...
РПЦ попросила ФСИН передать ей Кресты на Арсенальной набережной в Петербурге
На Свердловской набережной прорвало трубу
Премьер Франции назвал инцидент с пощечиной Макрону ударом по демократии
Российских студентов предложили автоматически считать безработными
Каждый третий турист на Мальдивах был россиянином