В Петербурге задержали мужчину, разыскиваемого в Австрии за мошенничество

В Петербурге задержали мужчину, разыскиваемого в Австрии за мошенничество
Мужчина был объявлен в международный розыск. Фото: Pixabay

Гражданин Казахстана заочно арестован, так как может являться участником преступной организации.

В Санкт-Петербурге сегодня, 8 июня, задержали гражданина Казахстана, которого разыскивают в Австрии из-за подозрений в мошенничестве. Он уже заочно арестован, так как может быть участником преступной организации. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

«В Адмиралтейском районе города вчера вечером задержали гражданина Казахстана, который находится в международном розыске по запросу Австрии»,

— сказал собеседник агентства.

Действия мужчины могут быть связаны с кражей данных. Официально информацию пока что не разглашали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция Петербурга завершила расследование уголовного дела о многомиллионном мошенничестве.

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