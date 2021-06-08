На Токсовском шоссе заметили горящий большегруз

Машина прилегла на «бок» и пылает.

В Санкт-Петербурге у въезда на Токсовское шоссе сегодня вечером, 8 июня, заметили горящий большегруз. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось перед развязкой – там на «бок» прилег большегруз, перевозивший щебень, и начал полыхать. На место уже прибыли сотрудники аварийных служб, которым предстоит ликвидировать возгорание. Непонятно, что стал причиной происшествия и каковы подробности.

«Только проехала! Кабина выгорела до основания. Водителя не видела»,

— пишет свидетельница.

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