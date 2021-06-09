Дрифт смелого гонщика из Закавказья закончился мольбой в полиции

Дрифтер на Дворцовой площади. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Дрифтер на Дворцовой площади. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге на Дворцовой площади молодой человек из Закавказья решил продемонстрировать пешеходам и автомобилистам на что способна его машина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 8 июня примерно в 19:00 на Дворцовой площади молодой человек устроил показательное выступление и стал дрифтовать на «Мерседесе».

После ряда опасных маневров парень решил уехать, однако через несколько минут 28-летнего нарушителя задержали правоохранители. Отмечается, что в Петербурге у молодого человека есть небольшой магазин на проспекте Ветеранов.

Оказалось, что уроженец Закавказья уже неоднократно привлекался к административной ответственности.

В отделе полиции смелость молодого человека быстро улетучилась. Он стал простить прощение и оправдываться. По его версии, дрифт был необходим, чтобы проверить работу «Мерседеса» после сервиса.

В отношении мужчины составлено сразу несколько административных протоколов. Помимо этого, его автомобиль с признаками перебивки номеров изъяли и поместили на специальную стоянку для проведения экспертизы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербурге полиция нашла похитителя, угнавшего автомобиль еще в прошлом году