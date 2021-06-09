Петербург на периферии антициклона: температура в городе выше нормы

9 июня в Петербурге тепло и без осадков. Фото: Pixabay

9 июня в Петербурге тепло и без осадков. Фото: Pixabay

В среду, 9 июня в Северной столице опять будет тепло и без дождей . Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Михаил Леус объяснил, что условия погоды в Северной столице сейчас определяются гребень антициклона. При этом, температура воздуха на 2-3° будет превышать норму климата.

Так, в городе будет переменная облачность. Кроме того, в Петербурге не будет дождей. Это даст возможность солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы

Градусники горожан покажут +23…+25°, а в Ленинградской области же +21…+26°. Будет дуть северо-восточный ветер 2-7 м/с.

Также атмосферное давление меняться почти не будет и составит 762 мм рт. ст., что уже выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне.