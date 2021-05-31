Синоптик рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне

Синоптик рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне
В Петербурге жара до +27 градусов сменится грозами. Фото: Baltphoto

О том, какая погода прогнозируется в Петербурге в июне, рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов телеканалу «Санкт-Петербург».

В первый летний месяц городе на Неве ждут теплой погоды. Так, температура прогнозируется выше нормы на 1-2 градуса.

Воздух в Петербурге прогреется до +27 градусов. Синоптик заметил, что в первой декаде месяца будет главенствовать антициклональный характер погоды.

Первые десять дней июня будет малооблачная и жаркая погода. При этом, дождей не обещают. Однако уже 9-10 июня польют первые дожди.

Вторая половина месяца предполагает смену циклонов на антициклоны и обратно. Вот во второй декаде и начнутся ненастные дни. Пройдут дожди, грозы, ливни.

Естественно, что температурный фон, по мнению Колесова, станет немного меньше, хотя он будет довольно близок к норме: от +17 до +22 градусов.

Сообщается, что ночные температуры воздуха не будет опускаться ниже 10-15 градусов тепла.

Однако Александр Колесов заявил, что в ночь на 1 июня на юго-востоке Ленинградской области могут случиться заморозки, но потом все же придет тепло.

Кроме того, Александр Колесов отметил, что температура воды уже на следующей неделе позволит горожанам купаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что понедельник, 31 мая в Петербурге начнется с тепла и небольшого дождя.

Александр Колесов июнь новости СПб погода


 

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