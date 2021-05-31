Неделя начнется в Петербурге с тепла и небольшого дождя

Неделя начнется в Петербурге с тепла и небольшого дождя
Петербуржцев ждут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Рабочая неделя начнется в Петербурге с небольших дождей и тепла. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В понедельник, 31 мая, на погоду в городе окажет влияние малоактивный фронтальный раздел. Осадки ожидаются во второй половине дня.

Температура воздуха днем поднимется до +16…+18 градусов, в Ленобласти потеплеет до +19. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет падать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в понедельник в Пулково задержали два рейса. Самолеты вылетли с опозданием в Сочи и Наманган. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

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