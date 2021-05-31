В понедельник в Пулково задержали два рейса

В понедельник в Пулково задержали два рейса
Пулково работает в штатном режиме. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня в понедельник, 31 мая, в петербургском аэропорту Пулково задержали два рейса. Об этом сообщается на сайте аэровокзала. Причины задержек не указываются.

Так, с задержкой вылетит рейс U6 547 до Сочи. Изначально планировалось, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» поднимется в небо в 05:45 , однако по неизвестным причинам рейс был задержан. Теперь самолет вылетит в 6:30.

Затем с опозданием отправится рейс до Намангана. F7 8842 Ай Флай вылетит позже. Изначально самолет должен был подняться в небо в 18:00, но вылет перенесли на 18:45.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье Пулково работало без отмен и задержек. Пассажирам Пулково не пришлось тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

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