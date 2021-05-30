В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек

В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек
Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня из петербургского аэропорта вылетят все назначенные самолеты. Пассажирам Пулково не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в воскресенье, 30 мая. Согласно данным на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены согласно расписанию.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

В настоящее время идет посадка на рейс S7 1026. Самолет авиакомпании S7 доставит пассажиров в Москву, вылет назначен на 5:20.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге Московский районный суд 27 мая вынес постановление об избрании меры пресечения сотруднику полиции Сергею Сенновскому, задержанного по наводке бойца ЧВК. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов. Мужчину задержали в аэропорту Пулково.

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