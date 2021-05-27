Задержанному в Пулково майору полиции избрали меру пресечения

В Петербурге Московский районный суд 27 мая вынес постановление об избрании меры пресечения сотруднику полиции Сергею Сенновскому, задержанного по наводке бойца ЧВК. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Известно, что майора уголовного розыска задержали накануне в Пулково.

Московский районный суд постановил заключить Сенновского под стражу. Его обвиняли в совершении преступления по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности».

Так накануне, 26 мая мужчину задержали. Ему было предъявлено обвинение.

Сам Сенновский и его защитник против меры возразили. Они просили суд о домашний арест или другую меру, которая не связана с лишением свободы.

Однако Сергею Сенновскому установлен срок меры до 25 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мошенников, которые обманывали льготников.