В Петербурге задержали мошенников, которые обманывали льготников

В общей сложности в преступной деятельности заподозрили восемь человек.

В Санкт-Петербурге и Тамбове задержали восьмерых членов организованной преступной группы. Их подозревают в мошенничестве в отношении социально незащищённых граждан, о чем сообщается сегодня, 24 мая, на сайте СК РФ по городу.

Информация о мошенниках изначально появилась в СМИ, на что обратил внимание глава СК РФ Александр Быстрыкин. Он призвал проверить информацию об обманах со стороны сотрудников юридических компаний в отношении пенсионеров.

По предварительным данным, преступная группа действовала с 2020 года. Злоумышленники вводили в заблуждение льготников, которым обещали увеличить пенсии, социальные выплаты и иные льготы. С ними заключали договоры с целью похищения средств. Всего установлено около 20 потерпевших, общая сумма ущерба составила около одного миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Апраксином рынке задержали порядка 15 мигрантов без документов.