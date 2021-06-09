В Петербурге задержали экс-руководителей крупного машиностроительного завода за растрату 142 млн рублей

В среду, 9 июня, стало известно о задержании четырех граждан, занимающих высокопоставленные должности на машиностроительном заводе «Звезда». Экс-руководители предприятия подозреваются в крупной растрате денежных средств.

Сотрудники экономической полиции установили, что задержанные, злоупотребляя своим служебным положением, присвоили 142 млн 243 тысячи рублей, принадлежащих предприятию. Согласно информации правоохранительных органов, руководство организации переводило крупные суммы на подставные счета, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. С компаниями-владельцами счетов заключались фиктивные договоры якобы на поставки тех или иных товаров.

Сейчас в отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата в крупном размере). В рамках расследования задержаны 58-летний собственник и бывший председатель совета директоров ПАО «Звезда», 68-летний бывший генеральный директор, 52-летний экс-заместитель гендиректора и еще один мужчина 1956 года рождения — его должность не раскрывается. Один из них при этом был фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в 2008 году — дело, однако, было закрыто.

Примечательно, что в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий правоохранители провели 13 обысков — по местам жительства и работы фигурантов уголовного дела. В итоге стражи порядка изъяли «Мерседес GLE400» и электрокар «Тесла», 2,6 млн рублей наличными, компьютеры, смартфоны, флешки, документы, подтверждающие владение недвижимостью, а также другие ценные бумаги и печати различных организаций.

Добавим, что завод «Звезда» входит в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Расследование о нанесении материального ущерба предприятию продолжается.