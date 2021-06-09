Евро-2020 ограничит движение транспорта на улицах Петербурга

Петербург начинает готовиться к проведению матчей Чемпионата Европы по футболу. В центре города и на Крестовском острове введут дорожные ограничения.

Об этом информирует пресс-служба городского комитета по транспорту.

Так, с 10 по 3 июля водителям запретят останавливаться по нечетной стороне Морского проспекта, на Крестовском проспекте, улице Рюхиной, Спортивной улице, Петроградской улице, Северной дороге, Южной дороге, в Бодровом переулке и Савиной улице. Дорожные знаки «Полоса велосипедистов» скроют на Северной дороге, Южной дороге, улице Рюхиной, Морском проспекте, Теннисной аллее, Велосипедной аллее, Большом Крестовском мосту, Левашовском проспекте, Большой Зеленина улице и Яхтенном мосту.

Размещение зоны болельщиков финального турнира Евро-2020 закроет ряд улиц в центре Петербурга:

— с 11 июня до 1 июля будет запрещен проезд по участкам набережной канала Грибоедова, набережной реки Мойки, Большой Конюшенной улицы, а также проезду вдоль Марсова поля, Конюшенной площади, Царицынскому проезду, Конюшенному переулку и Шведскому переулку.

— с 27 июня до 1 июля перекроют проезд по Дворцовой площади и Миллионной улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном разъяснили правила продажи алкоголя во время матчей Евро-2020.