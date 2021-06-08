В Смольном разъяснили правила продажи алкоголя во время матчей Евро-2020

В Смольном разъяснили правила продажи алкоголя во время матчей Евро-2020
Петербург примет матчи Евро-2020. Фото: Baltphoto

Предприниматели должны исключить продажу алкоголя в стеклянной таре в магазинах, а также в предприятиях общественного питания «на вынос» в период Евро-2020, сообщили в Смольном.

Как сообщили в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, заперт на продажу алкоголя в стекле будет действовать на территории, прилегающей к:

— стадиону «Газпром-Арена», за день до проведения на нем матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и в день их проведения;

— зоне болельщиков финального турнира Чемпионата Европы – Конюшенной площади, с 11 июня по 11 июля

— зоне публичного просмотра матчей Чемпионата Европы – Дворцовой площади, с 1 по 11 июля

— тематическому парку футбола на территории Спортивного комплекса «Юбилейный», с 11 июня по 11 июля

Напомним, что Евро-2020 начнется с 11 июня, а закончится 11 июля. Северная столица примет три матча группы B. Два из них — с участием сборной России, а также три группы Е и один из четвертьфиналов турнира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пока в Петербурге будет проходить Чемпионат Европы по футболу, предприниматели не смогут заниматься реализацией своих товаров, по крайней мере в ближайших двух километрах от городских фан-зон и стадиона на Крестовском острове точно.

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