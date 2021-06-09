СК Петербурга расследует наезд велосипеда на пожилую петербурженку

СК Петербурга расследует наезд велосипеда на пожилую петербурженку
Расследование уголовного дела продолжается. Фото: pixabay

Следственный комитет Северной столицы продолжает расследование уголовного дела — наезда велосипеда на пожилую женщину.

Так накануне велосипедист на тротуаре у одного из домов по проспекту Просвещения наехал на 77-летнюю женщину, которую доставили в больницу, сообщает Следственный комитет по Петербургу. Там ей оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас следователи совместно с сотрудниками полиции установили местного жителя. Теперь устанавливают его причастность к совершению преступления.

СК по Петербургу напоминает петербуржцам и гостям города, что при использовании велосипедов нужно соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. СК предупреждает об ответственности, в том числе уголовной, в случае причинения вреда здоровью людей, в результате наезда на них велосипедов. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали экс-руководителей крупного машиностроительного завода за растрату 142 млн рублей.

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