СК Петербурга расследует наезд велосипеда на пожилую петербурженку

Следственный комитет Северной столицы продолжает расследование уголовного дела — наезда велосипеда на пожилую женщину.

Так накануне велосипедист на тротуаре у одного из домов по проспекту Просвещения наехал на 77-летнюю женщину, которую доставили в больницу, сообщает Следственный комитет по Петербургу. Там ей оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас следователи совместно с сотрудниками полиции установили местного жителя. Теперь устанавливают его причастность к совершению преступления.

СК по Петербургу напоминает петербуржцам и гостям города, что при использовании велосипедов нужно соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. СК предупреждает об ответственности, в том числе уголовной, в случае причинения вреда здоровью людей, в результате наезда на них велосипедов. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали экс-руководителей крупного машиностроительного завода за растрату 142 млн рублей.