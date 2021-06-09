У ГМЗ «Царское Село» появился свой TikTok

Музей будет делиться видео в соцсетях. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Музей будет делиться видео в соцсетях. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На платформе уже опубликовали первое видео.

Государственный музей-заповедник «Царское Село» зарегистрировался в социальной сети TikTok. Такое решение приурочили к 103-летию учреждения. Об этом сегодня, 9 июня, сообщили в пресс-службе учреждения.

В аккаунте уже выложили первое видео с интерьерами Екатерининского дворца, а также видами Екатерининского парка. В ролике звучит композиция польского композитора Абеля Коженевски.

В музее отметили, что считают Царское Село – лучшим местом на Земле, и хотят, чтобы такого же мнения придерживались пользователи соцсетей.

«Наша красота способна «заразить» всех, вне зависимости от возраста, пристрастий, убеждений. Поэтому в TikTok делаем ставку на молодых»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден отменил указ Трампа о запрете китайских сервисов TikTok и WeChat.