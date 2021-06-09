Байден отменил указ Трампа о запрете китайских сервисов TikTok и WeChat

Байден отметил указы от 6 августа прошлого года о противодействии угрозе со стороны TikTok и WeChat. Фото: скриншот Instagram

Байден отметил указы от 6 августа прошлого года о противодействии угрозе со стороны TikTok и WeChat. Фото: скриншот Instagram

Американский президент Джо Байден отменил ограничения, введенные бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом в отношении социальных сетей TikTok и WeChat.

Байден отметил указы от 6 августа прошлого года о противодействии угрозе со стороны TikTok и WeChat, а также указ от 5 января этого года о противодействии угрозе со стороны китайских приложений. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Несмотря на отмену ограничений, Штаты продолжат отслеживать подобные приложения, которые разработаны «иностранными противниками», включая Китай. После проверок глава Министерства торговли примет соответствующие меры.

Напомним, администрация Трампа обвиняла TikTok в передаче данных американцев Пекину. Владелец сервиса ByteDance отрицал обвинения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Белом доме рассказали о подготовке Байдена к встрече с Путиным.