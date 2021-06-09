Байден отменил указ Трампа о запрете китайских сервисов TikTok и WeChat

Байден отменил указ Трампа о запрете китайских сервисов TikTok и WeChat
Байден отметил указы от 6 августа прошлого года о противодействии угрозе со стороны TikTok и WeChat. Фото: скриншот Instagram

Американский президент Джо Байден отменил ограничения, введенные бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом в отношении социальных сетей TikTok и WeChat.

Байден отметил указы от 6 августа прошлого года о противодействии угрозе со стороны TikTok и WeChat, а также указ от 5 января этого года о противодействии угрозе со стороны китайских приложений. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Несмотря на отмену ограничений, Штаты продолжат отслеживать подобные приложения, которые разработаны «иностранными противниками», включая Китай. После проверок глава Министерства торговли примет соответствующие меры.

Напомним, администрация Трампа обвиняла TikTok в передаче данных американцев Пекину. Владелец сервиса ByteDance отрицал обвинения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Белом доме рассказали о подготовке Байдена к встрече с Путиным.

tiktok WeChat Джо Байден дональд трамп США


 

Новости партнеров
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Китай назвал страну, способную «погубить» Россию
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Народной произошла массовая авария, которая стала причиной пробки
Площадь пожара в производственном здании под Бокситогорском достигла 450 ...
Байден отменил указ Трампа о запрете китайских сервисов TikTok и WeChat
Эксперты назвали наиболее востребованную новую профессию
В Петербурге выявлено всего несколько случаев осложнений после вакцинации ...
Росприроднадзор отобрал у петербуржца ядовитую сиамскую кобру
В Петербурге в запасе более 86 тысяч комплектов доз вакцины от коронавируса
Электросамокатчикам запретили кататься по Невскому и Дворцовой