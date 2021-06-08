В Белом дома рассказали о подготовке Байдена к встрече с Путиным

В Белом дома рассказали о подготовке Байдена к встрече с Путиным
Президент США Джо Байден. Фото: www.instagram.com/joebiden

Политик понимает, насколько важен личный разговор.

Представитель американской администрации Джен Псаки рассказала, как президент США Джо Байден готовится к саммитам с НАТО, «семеркой» и коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что Байден давно занимается политикой, поэтому его подготовки длится уже около пятидесяти лет. Президент знает некоторых участников мероприятий, в том числе Путина. При этом Байден осознает, насколько важен личный разговор, поэтому возлагает на него определенные надежды.

«Он (Байден — ред.) вовлечен в работу со своей командой, говорит о том, какие двусторонние контакты у него будут, где возможности, где моменты, где нужно высказать обеспокоенности США «,

— сказала Псаки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Зеленский назвал дату личной встречи с Байденом.

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