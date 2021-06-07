Зеленский назвал дату личной встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с американским коллегой Джо Байденом. Об этом рассказал сам Зеленский.

Об этом стало известно в понедельник, 7 июня. По словам главы Украины, он получил от Байдена приглашение посетить Белый дом в июле 2021 года.

Зеленский написал в своем Twitter, что он очень ждет встречи, чтобы обсудить пути стратегического сотрудничества двух стран.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова призналась, что чувствует гордость за лидера Украины Владимира Зеленского.