Зеленский назвал дату личной встречи с Байденом

Зеленский назвал дату личной встречи с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение посетить Белый дом. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с американским коллегой Джо Байденом. Об этом рассказал сам Зеленский.

Об этом стало известно в понедельник, 7 июня. По словам главы Украины, он получил от Байдена приглашение посетить Белый дом в июле 2021 года.

Зеленский написал в своем Twitter, что он очень ждет встречи, чтобы обсудить пути стратегического сотрудничества двух стран.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова призналась, что чувствует гордость за лидера Украины Владимира Зеленского.

владимир зеленский Джо Байден телефонные переговоры


 

Новости партнеров
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Ради миллионеров на ПМЭФ петербуржцам до конца недели испортят жизнь
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Комиссия назвала причиной ДТП врезавшегося автобуса в фонарь на Ленинском человеческий фактор
Главный синоптик Петербурга поделился своим прогнозом на июнь
Главный синоптик Петербурга поделился своим прогнозом на июнь
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Зеленский назвал дату личной встречи с Байденом
Компания Apple представила iOS 15
Пять машин устроили ДТП на внутренней стороне КАД
В Минздраве заявили о достижении в России доковидного уровня смертности
Ректор ВШЭ назвал причиной бедности неуспеваемость в школе
С начала года более 2,2 млн россиян привились от клещевого энцефалита
МЧС Абхазии установило личность россиянки, которую унесло течением реки
В акватории Фонтанки заметили плавающий труп нерпы