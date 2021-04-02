Захарова призналась, что гордится Зеленским

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова призналась, что чувствует гордость за лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила у себя в социальных сетях в Facebook.

«Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского — больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», — с сарказмом заявляет Захарова.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, а также и других десяти отечественных компаний.

Отмечается, что ограничения коснулись 68 компаний.

Предполагают, что они замешаны в связях с лицами, которые организуют контрабанду в Украине.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков объяснил, что ему еще не докладывали власти Украины о санкциях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Президент Украины Владимир Зеленский винит Российскую Федерацию в «игре мускулами» в Донбассе.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден убедил украинского лидера Владимира Зеленского, что Америка и дальше будет держать удар с Киевом «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму».