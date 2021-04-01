Зеленский упрекнул Россию в «игре мускулами» в Донбассе

Зеленский упрекнул Россию в «игре мускулами» в Донбассе
Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Фото: Владимир Зеленский официальное интернет-представительство

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» в Донбассе. Об этом он сообщил у себя на странице в социальных сетях в Facebook.

Зеленский объяснил обстановку в Донбассе тем, что под видом военных учений Россия «играет мускулами» на границе с Украиной.

«Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы — это традиционное дело России», — заявил украинский лидер.

Согласно мнению Зеленского, такими решениями Кремль «пытается создать атмосферу угрозы и одновременно давления», якобы опираясь на это в процессе переговоров, в рамках минских соглашений о прекращении огня и о мире как нашей ценности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций сроком на три года в отношении ряда физических лиц, компаний и СМИ России.

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