Зеленский упрекнул Россию в «игре мускулами» в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» в Донбассе. Об этом он сообщил у себя на странице в социальных сетях в Facebook.

Зеленский объяснил обстановку в Донбассе тем, что под видом военных учений Россия «играет мускулами» на границе с Украиной.

«Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы — это традиционное дело России», — заявил украинский лидер.

Согласно мнению Зеленского, такими решениями Кремль «пытается создать атмосферу угрозы и одновременно давления», якобы опираясь на это в процессе переговоров, в рамках минских соглашений о прекращении огня и о мире как нашей ценности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций сроком на три года в отношении ряда физических лиц, компаний и СМИ России.