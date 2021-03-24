Зеленский продлил санкции против россиян и компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций сроком на три года в отношении ряда физических лиц, компаний и СМИ России.

Как сообщается на сайте украинского лидера, решение Совета национальной безопасности и обороны Украины вводится в действие с 23 марта. В общей сложности ограничительные меры продлены против 82 компаний и 23 россиян и трех депутатов Европарламента от Франции.

В число СМИ, которые оказались в санкционном списке, попали ТАСС, МИА «Россия сегодня», «Лента.ру» и «Газета.ру». Под ограничениями также оказались «Росгосстрах», дом отдыха «Прибрежный», завод «Массандра» в Крыму, организации Белоруссии.

Санкции подразумевают блокировку активов, прекращение торговых операций, приостановку исполнения обязательств, аннулирование лицензий и прочие ограничения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство торговли США увеличит количество торговых санкций против России.