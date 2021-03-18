Министерство торговли США увеличит количество торговых санкций против России

Министерство торговли США увеличит количество торговых санкций против России
Минторг США расширит торговые санкции в отношении России. Фото: pixabay

Минторг США расширит экспортные ограничения в отношении России, ущемления коснутся продажи товаров и услуг, связанных с национальной безопасностью. Об этом 17 марта, говорится в сообщении ведомства.

«Министерство торговли США расширит ограничения на экспорт в Россию», — отмечается в заявлении.

Санкции начнут действовать с 18 марта.

Согласно опубликованным сведениям, министерство торговли США «стремится не допустить доступ России к американским технологиям», которые, могут быть использованы в области химического оружия.

В ведомстве заметили, что принятые меры связаны с делом Скрипалей и ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Совет стран Европейского союза принял решение продлить на полгода индивидуальные санкции против ряда физических и юридических лиц в РФ из-за «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

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