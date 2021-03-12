ЕС на полгода продлил индивидуальные санкции против России из-за ситуации на Украине

Санкции Европейского союза против России действуют вот уже семь лет. Фото: pixabay

Санкции Европейского союза против России действуют вот уже семь лет. Фото: pixabay

Совет стран Европейского союза принял решение продлить на очередные полгода индивидуальные санкции против ряда физических и юридических лиц в РФ из-за «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Соответствующее решение члены ЕС приняли в пятницу, 12 марта, информирует пресс-служба совета. Санкционные меры остаются актуальными в отношении 177 российских граждан и 48 отечественных организаций. В последний раз санкции продлевали в сентябре 2020 года.

Напомним, что действия Евросоюза являются реакцией на события в Украине в 2014 году. С этого момента против России также введены экономические санкции, которые так или иначе затрагивают существенную часть населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что украинские власти раздумывают над вариантами «деоккупации» Крыма. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.