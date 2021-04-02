Украину, в случае войны с Россией, поддержит Америка

Украину, в случае войны с Россией, поддержит Америка
Байден пообещал Зеленскому поддержку в случае войны с Россией. Фото: wikipedia.org

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден убедил украинского лидера Владимира Зеленского, что Америка и дальше будет держать удар с Киевом «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму».

Сегодня президенты Америки и Украины впервые пообщались по телефону. Президент Соединенных Штатов объявил, что США будут помогать сохранению «суверенитета и территориальной целостности Украины».

Также, на этой неделе случились телефонные переговоры государственного секретаря Америки Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли с украинскими коллегами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики «возвращения» Крыма. Министр иностранных дел написал в Twitter, что одним из них является стратегия деоккупации республики, которая ранее была одобрена Советом национальной безопасности и обороны.

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