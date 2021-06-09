Дава обвинил певицу Зиверт в лицемерии из-за конфликта с продюсером Лободы

Блогер отметил, что артистка лайкнула скандальный комментарий, в котором Крапивина заявила о необходимости расчленять людей.

Блогер Давид Манукян обвинил в лицемерии певицу Зиверт. Он обратил внимание на то, что артистка поставила «лайк» на комментарий продюсера Лободы Нателлы Крапивиной, которая раскритиковала Даву и Филиппа Киркорова. Своими наблюдениями блогер поделился в Instagram-аккаунте.

Манукян отметил, что Зиверт положительно оценила слова Крапивиной, которая написала, что «раньше таких (имея в виду Даву и Киркорова) расчленяли на шашылки».

Блогер заявил, что премии Муз-ТВ Зиверт мило улыбалась коллегам и даже сделала с ними селфи.

«Ты улыбалась Филиппу в лицо, а после премии поддержала высказывание о том, что нас нужно отправить на шашлыки! Серьезно? — написал блогер. — А как же смысл в твоей музыки про любовь? Надеюсь, это просто ошибка».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что продюсер Лободы отказалась работать с певицей после скандала с Киркоровым.