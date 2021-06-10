В суд поступили материалы дела о пропаганде наркотиков в интервью Дудя

Материалы административного дела по пропаганде наркотиков в интервью журналиста Юрия Дудя поступили в Зюзинский районный суд города Москвы.

Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Предположительно, речь идет об интервью с украинским видеоблогером Иваном Рудским, известным как Ивангай, сообщает ТАСС.

Ранее ГУ МВД России по Москве возбудило административное дело после проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.

В начале апреля волонтеры Лиги безопасного интернета направили в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России просьбу проверить интервью Дудя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шоумен Гарик Харламов раскритиковал журналиста Юрия Дудя и рэпера Алишера Моргеншерна за их лицемерие. Во время интервью музыкант заявил, что не любит смотреть Comedy Club, потому что шоу себя исчерпало.