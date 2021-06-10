В Альпийском переулке загорелась «трешка»

О пострадавших не сообщается. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

О пострадавших не сообщается. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге во Фрунзенском районе произошло чрезвычайное происшествие — загорелась квартира.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 10 июня в 12:35 поступило сообщение о пожаре по адресу Альпийский переулок дом 19 корпус 1.

Оказалось, что в отдельной трехкомнатной квартире горела обстановка. Это произошло на площади 2 квадратных метра.

Через 14 минут после того, как вызвали сотрудников пожарной охраны, пожар был локализован.

В данный момент уточняется информация о пострадавших.

Сообщается, что для тушения пожара пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 16 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Парголово 17 спасателей тушили сарай. Пожар случился минувшей ночью в Выборгском районе Петербурга. Сотрудники МЧС справились с огнем за 40 минут.