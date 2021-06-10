В Альпийском переулке загорелась «трешка»

В Альпийском переулке загорелась &#171;трешка&#187;
О пострадавших не сообщается. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге во Фрунзенском районе произошло чрезвычайное происшествие — загорелась квартира.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 10 июня в 12:35 поступило сообщение о пожаре по адресу Альпийский переулок дом 19 корпус 1.

Оказалось, что в отдельной трехкомнатной квартире горела обстановка. Это произошло на площади 2 квадратных метра.

Через 14 минут после того, как вызвали сотрудников пожарной охраны, пожар был локализован.

В данный момент уточняется информация о пострадавших.

Сообщается, что для тушения пожара пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 16 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Парголово 17 спасателей тушили сарай. Пожар случился минувшей ночью в Выборгском районе Петербурга. Сотрудники МЧС справились с огнем за 40 минут.

альпийский переулок новости СПб пожар фрунзенский район


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Не сдал ОГЭ по математике: в Московском районе из окна на 9-м этаже выпал подросток
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти железнодорожная станция «Калище» преобразилась
В Санкт-Петербурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении ...
Днем 10 июня петербуржцы смогут наблюдать солнечное затмение
В Альпийском переулке загорелась «трешка»
Российских автомобилистов предупредили о скорых изменениях в оформлении ОСАГО
Шесть петербургских вузов включены в рейтинг QS-2022
Более 730 тысяч петербуржцев привито против коронавируса
У «Беговой» полностью сгорел автобус: полиция вывела пассажиров ...