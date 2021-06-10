В Санкт-Петербурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на убийство нескольких человек

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на убийство нескольких человек
Совместно с соучастниками, грубо нарушив общественный порядок, избил  посетителей бара. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Следственный комитет по Северной столице завершил расследование уголовного дела в отношении Станислава Яковлева 1973 года рождения. Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц.

По данным следствия, Яковлев вечером находился в баре, расположенном в доме 41 по улице Гороховой. Совместно с соучастниками, грубо нарушив общественный порядок, избил посетителей бара, сообщает СК по Петербургу. При этом он использовал травмат и бейсбольную биту. В результате несколько человек были госпитализировали в больницу. Яковлев совместно с соучастниками скрылись с места происшествия.

Полиция Петербурга задержала Яковлева. Уголовное дело в отношении его соучастников выделили в отдельное производство. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Альпийском переулке загорелась «трешка».

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