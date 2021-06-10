Смольный ужесточил коронавирусные правила проведения мероприятий в период Евро-2020

В связи с необходимостью обеспечить безопасность петербуржцев и гостей Северной столицы с этой субботы по 12 июля в городе на Неве устанавливают новые требования к проведению массовых мероприятий.

Соответствующие изменения подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Теперь максимальное количество посетителей мероприятий в помещениях не должно быть больше 3 тысяч человек, сообщает Смольный.

Специальный регламент мероприятий на открытом воздухе 11 июня утвердит Комитет по культуре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что и губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил готовность Петербурга начать вакцинацию иностранцев. Северная столица готова начать принимать иностранцев для вакцинации от коронавирусной инфекции. Градоначальник отметил, что петербургские власти готовы выполнить поручение президента Владимира Путина и запустить платную вакцинацию для граждан других стран.