Жара до +27 градусов и дожди придут в Ленобласти в пятницу

В пятницу, 10 июня, жителей Ленинградской области ждет жаркая и пасмурная погода. В разгар дня столбики термометров покажут до +27 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Днем в Ленобласти ожидается переменная облачность. Ночью обойдется без осадков, но ближе к вечеру начнутся небольшие дожди.

Восточный ветер ночью подует со скоростью до 1-4 метров в секунду, а днем разгонится до 3-8 метров в секунду.

В ночь на пятницу температура воздуха в 47 регионе опустится до +9…+14 градусов. Местами будет прохладнее — до +6 градусов. Уже днем воздух прогреется до +22…+27 градусов.

«Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться», — говорится в прогнозе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается до 28 градусов жары.