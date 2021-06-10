Жара до +27 градусов и дожди придут в Ленобласти в пятницу

Жара до +27 градусов и дожди придут в Ленобласти в пятницу
Погода будет жаркой. Фото: Pixabay

В пятницу, 10 июня, жителей Ленинградской области ждет жаркая и пасмурная погода. В разгар дня столбики термометров покажут до +27 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Днем в Ленобласти ожидается переменная облачность. Ночью обойдется без осадков, но ближе к вечеру начнутся небольшие дожди.

Восточный ветер ночью подует со скоростью до 1-4 метров в секунду, а днем разгонится до 3-8 метров в секунду.

В ночь на пятницу температура воздуха в 47 регионе опустится до +9…+14 градусов. Местами будет прохладнее — до +6 градусов. Уже днем воздух прогреется до +22…+27 градусов.

«Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться», — говорится в прогнозе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается до 28 градусов жары.

ленобласть погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Туроператоры попросили оперштаб открыть массовые зарубежные направления
Главврач больницы в Коммунарке считает, что лечить COVID-19 стало сложнее ...
В Польше оценили возможность признания «Спутника V»
В больницах Петербурга не хватает донорской крови
Россияне купили детских путевок с кешбэком с 25 мая на 3 млрд рублей
Списывавших на экзаменов выпускников в Петербурге начали штрафовать
Признал вину и раскаялся: блогера Юрия Хованского обвинили в оправдании ...
Вышел первый тизер фильма «Брат 3»