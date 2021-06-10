Власти Петербурга вводят новые ограничения для зрелищных мероприятий на время Евро-2020

Власти Петербурга вводят новые ограничения для зрелищных мероприятий на время Евро-2020
Ограничения будут действовать с 12 июня по 12 июля. Фото: unsplash

С субботы, 12 июня, в Петербурге вводятся новые ограничения на проведение культурных и зрелищных мероприятий из-за коронавируса. Они продлятся до окончания Евро-2020.

Губернатор Александр Беглов в четверг подписал поправки в постановление правительства о мерах противодействию распространению COVID-19.

С 12 июня по 12 июня максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий будет ограничено до 3 тысяч человек. Речь идет о мероприятиях, которые проводятся в помещениях по согласованию с властями.

До 11 июня петербургский комитет по культуре утвердит новые ограничения для мероприятий на открытом воздухе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 730 тысяч петербуржцев привито против коронавируса. В городе продолжают работать 134 пункта вакцинации, основанные на базе медицинских организаций.

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