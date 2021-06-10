Более 730 тысяч петербуржцев привито против коронавируса

Более 730 тысяч петербуржцев привито против коронавируса
Россияне смогут добровольно привиться от коронавируса. Фото: pixabay.com

В Петербурге за все время, что вакцинируют против коронавируса, укол сделали 734 139 человек, в их числе 610 171 гражданин полностью завершил цикл вакцинации.

Как сообщает Комитет по здравоохранению Северной столицы, в городе продолжают работать 134 пункта вакцинации, основанные на базе медицинских организаций. Из них 107 городских медицинских организаций, шесть федеральных и 21 частная.

Помимо этого, действует 23 выездные прививочные бригады. Так, часть из них вакцинирует в 15-ти мобильных пунктах, которые развернули в дополнение к 134 основным.

Известно, что врачи Северной столицы могут выезжать в садоводческие товарищества, чтобы вакцинировать местных жителей в Ленинградской области. Чтобы это произошло председатель садоводства подать заявку в Городской центр медицинской профилактики.

Однако есть определенные условия. Так, список желающих поставить укол должен быть не менее 50 человек. Кроме того, необходим медпункт на территории садоводства.

Отмечается, что бригада врачем сможет выехать только если радиус достигает не более чем 100 километров от города на Неве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России за сутки коронавирус подхватили 11 699 человек.

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