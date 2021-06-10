В России за сутки коронавирус подхватили 11 699 человек

В России за сутки коронавирус подхватили 11 699 человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 11 699 человек.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, из новых инфицированных пациентов 15,7% не имели клинических проявлений болезни. Всего, по последним данным, за весь период пандемии в России было выявлено 5 167 949 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах.

К летальному исходу болезнь привела в 383 случаях. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 10 096 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в летний период. По его словам, все дело в увеличении общения между людьми.

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