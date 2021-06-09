Гинцбург назвал причины роста заболеваемости COVID-19 летом

Гинцбург назвал причины роста заболеваемости COVID-19 летом
Глава центра Гамалеи объяснил, что привитые граждане переносят коронавирус гораздо легче, чем другие. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в летний период. По его словам, все дело в увеличении общения между людьми.

По словам Гинцбурга, с наступлением лета общения стало гораздо больше. Люди становятся более активными по сравнению с зимними месяцами. Он заявил, что это привело к росту заболеваемости среди тех, кто еще не привился от ковида.

Гинцбург посоветовал тем, кто хочет защитить себя от опасного заболевания, пройти вакцинацию от коронавируса. Глава центра Гамалеи объяснил, что привитые граждане переносят болезнь гораздо легче, чем другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев зовут на ревакцинацию «Спутником V». По словам вице-губернатора Олега Эргашева, жители с низким уровнем антител уже сейчас могут привиться доступными вакцинами на выбор.

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