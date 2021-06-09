Петербуржцев зовут на ревакцинацию «Спутником V»

Петербуржцев зовут на ревакцинацию &#171;Спутником V&#187;
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Петербуржцы при желании могут пройти повторную вакцинацию, но власти города ждут официальных рекомендаций от Министерства здравоохранения.

Об это вице-губернатор Олег Эргашев рассказал в прямом эфире «ВКонтакте».

По его словам, Минздрав уже исследует ревакцинацию препаратами от коронавируса. Есть предложения проводить повторную вакцинацию «Спутником Лайт» или «Спутником V». Также рассматривается возможность ревакцинации «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком».

Точные методические рекомендации Минздрав пока не прописал. «Но уже сейчас есть устная рекомендация: вы можете делать ревакцинацию «Спутником V», — заявил Эргашев.

По словам вице-губернатора, жители с низким уровнем антител уже сейчас могут привиться доступными вакцинами на выбор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эргашев сообщил, что в Петербурге изучают «сотни случаев» осложнений после вакцинации.

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Петербуржцев зовут на ревакцинацию «Спутником V»