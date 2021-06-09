Эргашев сообщил, что в Петербурге изучают «сотни случаев» осложнений после вакцинации

Эргашев заявил, что ни один из побочных эффектов не сравнится с осложнениями после перенесенного коронавируса. Фото: Смольный

Эргашев заявил, что ни один из побочных эффектов не сравнится с осложнениями после перенесенного коронавируса. Фото: Смольный

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщил, что в Петербурге начали вести статистику по случаям осложнений после вакцинации от коронавируса.

Все случаи осложнений у привитых от коронавируса петербуржцев находятся на контроле у властей города. Об этом чиновник заявил в прямом эфире «ВКонтакте».

По словам Эргашева, в его распоряжении есть статистика осложнений после вакцинации, но он пока не видит смысла ее публиковать.

«Десятки, сотни случаев, которые после 830 тысяч вакцинаций… это меньше долей десятых процента. Но, тем не менее, это есть, это изучается», — подчеркнул вице-губернатор.

Он пояснил, что статистику осложнений после вакцинации ведут и изучают в Институте гриппа имени Смородинцева. Чиновник добавил, что ни один из побочных эффектов не сравнится с осложнениями после перенесенного коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге можно привиться уже тремя видами вакцины.