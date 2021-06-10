На трассе М-11 увеличат скоростной режим

На трассе М-11 увеличат скоростной режим
Скоростной режим повысят на участке "Невы" с 59-го по 149-й километр. Фото: Минтранс РФ

На федеральной трассе М-11 «Нева», соединяющей Петербург с Москвой, повысят скоростной режим. Автомобилистам разрешили ездить по трассе со скоростью до 130 километров в час.

Как сообщает пресс-служба ГК «Автодор», скоростной режим повысят на участке «Невы» с 59-го по 149-й километр. Ранее водителям разрешалось ездить по данному участку со скоростью до 110 километров в час, но теперь можно ездить на 20 километров в час быстрее.

Решение о повышении скоростного режима приняли в связи с тем, что на трассе нет пешеходных переходов и развязок с другими дорогами. Кроме того, на участке есть камеры видеонаблюдения, детекторы транспорта и метеостанции, а значит повышение скорости здесь не угрожает чьей-то жизни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава ГИБДД назвал абсурдной идею снизить скорость в городах до 30 км/ч.

новости СПб скоростной режим трасса "нева" трасса М-11


 

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