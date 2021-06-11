Бельгия и Финляндия рекомендовали отказаться от поездок в Россию на матчи Евро

Бельгия и Финляндия рекомендовали отказаться от поездок в Россию на матчи Евро
Возможно, что какое-то количество болельщиков это и могло остановить. Фото: pixabay.com

Несколько Европейских стран не рекомендовали своим гражданам посещать Россию на матчи Евро-2020.

Правительства Бельгии и Финляндии посчитали эпидемиологическую обстановку в России не лучшей для приезда футбольных туристов , сообщает «Спорт-Экспресс».

Возможно, что какое-то количество болельщиков это и могло остановить. Однако Россия ожидает этим летом значительное число иностранных болельщиков из Финляндии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия теперь пускает россиян для встречи с родственниками. Об этом стало известно накануне. В список родственников, на которых распространяется постановление, включены родители, взрослые дети и бабушки с дедушками, сообщает «Росбалт». Правило распространяется на граждан США, Великобритании, Турции и России. Ранее пропускали только жён, мужей и родителей граждан, находящихся Финляндии.

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