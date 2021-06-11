Бельгия и Финляндия рекомендовали отказаться от поездок в Россию на матчи Евро

Возможно, что какое-то количество болельщиков это и могло остановить. Фото: pixabay.com

Возможно, что какое-то количество болельщиков это и могло остановить. Фото: pixabay.com

Несколько Европейских стран не рекомендовали своим гражданам посещать Россию на матчи Евро-2020.

Правительства Бельгии и Финляндии посчитали эпидемиологическую обстановку в России не лучшей для приезда футбольных туристов , сообщает «Спорт-Экспресс».

Возможно, что какое-то количество болельщиков это и могло остановить. Однако Россия ожидает этим летом значительное число иностранных болельщиков из Финляндии.