Бельгия и Финляндия рекомендовали отказаться от поездок в Россию на матчи Евро

Несколько Европейских стран не рекомендовали своим гражданам посещать Россию на матчи Евро-2020.
Правительства Бельгии и Финляндии посчитали эпидемиологическую обстановку в России не лучшей для приезда футбольных туристов , сообщает «Спорт-Экспресс».
Возможно, что какое-то количество болельщиков это и могло остановить. Однако Россия ожидает этим летом значительное число иностранных болельщиков из Финляндии.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия теперь пускает россиян для встречи с родственниками. Об этом стало известно накануне. В список родственников, на которых распространяется постановление, включены родители, взрослые дети и бабушки с дедушками, сообщает «Росбалт». Правило распространяется на граждан США, Великобритании, Турции и России. Ранее пропускали только жён, мужей и родителей граждан, находящихся Финляндии.