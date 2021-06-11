Перевернутая «ГАЗель» собрала крупную пробку на внутренней стороне КАД

На внутренней стороне КАД в Петербурге произошло ДТП с участием перевертыша. На месте работают спасатели.
Дорожный инцидент случился сегодня утром, 11 июня. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Газель прилегла после встречи с Приорой на внутренней стороне КАД, у съезда с Народной», — написал автор записи.
На кадрах видно, что вторым участником аварии стал легковой автомобиль, который влетел в дорожное ограждение. Перевернувшийся транспорт занял две полосы движения, проезд для других участников оказался затруднен.
Информация о пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Солярис» перевернулся на перекрестке Гражданского и Луначарского.