Перевернутая «ГАЗель» собрала крупную пробку на внутренней стороне КАД

Перевернутая &#171;ГАЗель&#187; собрала крупную пробку на внутренней стороне КАД
Фургон перевернулся на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "Вконтакте"

На внутренней стороне КАД в Петербурге произошло ДТП с участием перевертыша. На месте работают спасатели.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 11 июня. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Газель прилегла после встречи с Приорой на внутренней стороне КАД, у съезда с Народной», — написал автор записи.

На кадрах видно, что вторым участником аварии стал легковой автомобиль, который влетел в дорожное ограждение. Перевернувшийся транспорт занял две полосы движения, проезд для других участников оказался затруднен.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Солярис» перевернулся на перекрестке Гражданского и Луначарского.

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