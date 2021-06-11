В Петербурге к сдаче экзаменов приступили участники ЕГЭ по истории и физике

В Петербурге к сдаче экзаменов приступили участники ЕГЭ по истории и физике
Результаты ЕГЭ по обоим предметам объявят в конце июня. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Северной столице сегодня ЕГЭ сдают более 12 тысяч человек, в том числе порядка 9 тысяч выпускников этого года. Свои знания сегодня демонстрируют участники ГИА, выбравшие экзамены по истории и физике.

Для проведения экзамена задействовали 89 пунктов, сообщает Комитет по образованию Петербурга. Продолжительность экзаменов по обоим дисциплинам 3 часа 55 минут. Известно, что сдающих физику больше, чем историю. На экзамен по физике можно принести линейку и калькулятор.

Результаты ЕГЭ по обоим предметам объявят в конце июня. Следующий экзамен – обществознание – 15 июня.

Всего в Северной столице для участия в экзаменах зарегистрировали больше 40 тысяч выпускников, 30 тысяч из них — выпускники этого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Глава Минпросвещения заявил о планах заменить ЕГЭ. Министерство просвещения России выразило готовность рассмотреть альтернативу Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

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