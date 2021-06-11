Ленинградские школьники сегодня сдают ЕГЭ по физике и истории

Ленинградские школьники сегодня сдают ЕГЭ по физике и истории
Более тысячи школьников сдают экзамен по физике. Фото: Pixabay

Ленинградские школьники сегодня сдают ЕГЭ по физике и истории. Работает 26 пунктов сдачи экзамена, в которых расположено 167 аудиторий.

Более тысячи школьников сдают экзамен по физике, 748 – по истории, сообщает администрация Ленобласти. На пунктах работает 334 организатора экзамена и 43 общественных наблюдателей.

В городе на Неве сегодня ЕГЭ сдают более 12 тысяч человек, из них порядка 9 тысяч — выпускники этого года. Также с перевесом по физике выпускники сдают два предмета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Северной столице сегодня ЕГЭ сдают более 12 тысяч человек. Свои знания сегодня демонстрируют участники ГИА, выбравшие экзамены по истории и физике. Для проведения экзамена задействовали 89 пунктов, сообщает Комитет по образованию города. Продолжительность экзаменов по обоим дисциплинам 3 часа 55 минут.

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